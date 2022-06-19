Лише раз зміг переночувати вдома: у Харкові випускник технікуму своїм хлібом рятував місто від голоду

20-річний юнак з Харкова від перших днів російського вторгнення допомагав своїм землякам і спік вже 10 тисяч хлібин.

Два тижні місто було без хліба, бо через обстріли зупинились заводи і хлопець почав випікати паляниці. На кухні тоді навіть ночував, йдеться в ТСН.

Музична колонка, припорошена борошном грає на усю гучність, щоб не чути вибухів і обстрілі, а поруч - підіймаються булки. Дмитро став одним з перших кухарів у Харкові, хто з початку війни узявся випікати хліб. Щойно росіяни почали обстрілювати місто, життя у Харкові завмерло, підприємства - серед них і хлібозаводи - зупинились. З області возити хліб під вибухами теж боялися. Знайти навіть несвіжу хлібину тут було за щастя. «Спочатку тільки центр бомбили або Героїв праці. Це було дуже чутно. Ти там печеш, а воно може щось дуже вибухнути. Вікна можуть затруситися», - розповідає Дмитро Жуков.

В ресторані 20-річний Дмитро і спік свої перші воєнні хлібини. Він щойно закінчив технікум, навіть влаштуватись на роботу не встиг, як місто почали бомбити. Хлопець зібрався записуватись у тероборону. Зупинив телефонний дзвінок: то була знайома, власниця ресторану. «Вона каже: ну до тероборони поки що тобі ще не час. Говорить, можеш просто допомагати людям», - розповідає він.

Так він і став пекарем-волонтером. І навіть розробив власний рецепт хліба, випікав його в екстремальних умовах.

Від початку війни хлопець випік понад 10 тисяч хлібин. Усе для військових, правоохоронців, медиків та для цивільних з Салтівки. Хліб їм возили безкоштовно. Аби зранку віддати ящик хлібин, хлопець працював усю ніч. У це складно повірити, але з перших днів війни лише раз сходив додому. Фактично жив на кухні. «Пінопласт з двох шарів, пледи. Хочу сказати, що дуже зручно. Я звик. І ось я недавно ночував удома і мені було незручно», - розповідає юнак.

В нього і досі немає часу ходити додому. Попит на його паляниці шалений. Щойно поставив підніматись одну партію тіста, він випікає- другу. А під час повітряних тривог вирізблює на хлібі тризуби, тож його паляниці нині впізнає кожен.

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