"Лише репресії, застосування зброї, погрози": Подоляк описав поведінку військ РФ на захоплених територіях

"Лише репресії, застосування зброї, погрози": Подоляк описав поведінку військ РФ на захоплених територіях

Окупантам не вдається сформувати фейкові органи влади.

Російським військовим не вдається здобути підтримку населення на тимчасово захоплених територіях України, тож окупанти вдаються до застосування зброї, репресій та погроз.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"На захоплених та окупованих територіях військам РФ не вдається здобути підтримку населення, сформувати фейкові органи влади та записати пропагандистські ролики. Лише репресії, застосування зброї, погрози", – йдеться у повідомленні.

Подоляк зауважив, що жителі тимчасово захоплених українських міст виходять на масові протести. Зокрема, вражає Херсон.

Нагадаємо, 25 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська на тимчасово захоплених територіях України тероризують цивільних та примусово вивозять їх до РФ, а також відбирають авто і техніку.