Лише "справжнє ембарго" на російську нафту та газ може зупинити війну - ексрадник Путіна

Війна в Україні може завершитися, якщо західні країни перестануть купувати нафту і газ з РФ.
Лише "справжнє ембарго" на російські енергоносії з боку західних країн може зупинити війну в Україні.
Про це повідомив колишній економічний радник російського диктатора Володимира Путіна Андрій Іларіонов, пише BBC News Україна.
За його словами, якщо західні країни "спробують запровадити реальне ембарго на експорт нафти і газу з Росії... я б побився об заклад, що, ймовірно, протягом місяця-двох російські воєнні дії в Україні, ймовірно, будуть припинені".
"Це один із дуже ефективних інструментів, який досі мають західні країни", - додав він.
Минулого року через зростання цін на енергоносії доходи від нафти та газу дозволяли покривати 36% державних витрат Росії.
Експерт також зазначив, що, що зміна уряду Росії неминуча – "рано чи пізно".
Нагадаємо, Фінляндія готова швидко відмовитися від російського газу та нафти.
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