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"Лише Туреччина може врятувати Маріуполь": Руслана Лижичко та рідні захисників "Азовсталі" звернулися до турецького уряду

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"Лише Туреччина може врятувати Маріуполь": Руслана Лижичко та рідні захисників "Азовсталі" звернулися до турецького уряду

Фото: Офіс Президента України

Лише Туреччина може врятувати Маріуполь, мирних мешканців та українських військових, які перебувають на заводі “Азовсталь”.

Про це рідні захисників Маріуполя та співачка і волонтер Руслана Лижичко розповіли турецьким журналістам.

Як зазначають сім’ї українських військових, які залишаються на території заводу “Азовсталь”, російські окупанти щоденно обстрілюють завод і скидають на них бомби вагою у 500 килограмм.

Співачка Руслана Лижичко, яка теж приїхала до Туреччини, щоб звернутися до турецького уряду та народу, зазначає, що врятувати людей може саме Турція.

"Знайдіть, будь ласка, можливості зробити екстракцію і евакуацію. Люди там у жахливих умовах", - наголосила Руслана Лижичко.

Нагадаємо, що у Маріуполі вода вимиває із могил тіла загиблих.

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