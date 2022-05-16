"Лише Туреччина може врятувати Маріуполь": Руслана Лижичко та рідні захисників "Азовсталі" звернулися до турецького уряду

"Лише Туреччина може врятувати Маріуполь": Руслана Лижичко та рідні захисників "Азовсталі" звернулися до турецького уряду

Лише Туреччина може врятувати Маріуполь, мирних мешканців та українських військових, які перебувають на заводі “Азовсталь”.

Про це рідні захисників Маріуполя та співачка і волонтер Руслана Лижичко розповіли турецьким журналістам.

Як зазначають сім’ї українських військових, які залишаються на території заводу “Азовсталь”, російські окупанти щоденно обстрілюють завод і скидають на них бомби вагою у 500 килограмм.

Співачка Руслана Лижичко, яка теж приїхала до Туреччини, щоб звернутися до турецького уряду та народу, зазначає, що врятувати людей може саме Турція.

"Знайдіть, будь ласка, можливості зробити екстракцію і евакуацію. Люди там у жахливих умовах", - наголосила Руслана Лижичко.

Нагадаємо, що у Маріуполі вода вимиває із могил тіла загиблих.

Читайте також: