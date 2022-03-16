Лише у Львові вагітні-біженки народили вже понад сотню малюків: часто пологи починаються передчасно

Львівські пологові активно готуються на випадок, якщо війна дійде і до них.

У львівських пологових у мам, які тікали від ворожих обстрілів, з початку війни народилося понад сотню малюків. Лікарі зазначають, через стрес і переживання жінки дедалі частіше народжують передчасно. І хоч в укриттях у Львові діти ще не народжувалися, в одному з пологових уже почали облаштовувати для цього підвали.

Про це повідомляє журналіст ТСН.

Укриття одного із пологового подекуди трохи вище півтора метри, щоб зайти сюди треба добряче зігнутися. Нині його перетворюють на пологовий зал.

«Зробили таким чином, щоб було місце для народження, для жінок, транспортний інкубатор, щоб транспортувати новонароджених діток. Знесли сюди ковдри, матраси, лавочки, щоб жінки могли лягти», - пояснюють у закладі.

Лишилося тільки доробити вентиляцію, щоб не відчувалося нестачі кисню. Тим часом на вулиці волонтери насипають пісок у мішки. Ними укріпляють стіну майбутньої операційної.

Лише у цьому пологовому від початку війни народилося понад два десятки діток у жінок, які втекли з-під обстрілів . Киянка Ірина щойно після кесаревого розтину, вона передчасно народила двох донечок, імена їм ще не придумала. Каже, не до того, зараз на думці лише одне. «Все буде добре, головне, щоб у нас був мир, щоб все це закінчилося. Дуже хочу додому повернутися», - каже породілля.

Також читайте Список пологових будинків, які працюють у Києві

Жінка приїхала до Львова два дні тому евакуаційним потягом, каже, якісь студенти дали їй місце, аби вона не стояла у вагоні. Вся її родина залишилася вдома, у столиці. «Радію, що все таки доїхала і вдалося вчасно отримати допомогу медичну. Я дуже вдячна лікарям, що вони прийняли… Надзвичайно уважні тут люди і лікарі», - каже Ірина.

Ольга теж із Києва, сюди її привезла сестра і якраз вчасно. «На терміні 39 тиждень ми приїхали сюди, безпечно народити дитину. Тут набагато безпечніше і приємніше знаходитися, ніж в інших містах України, чесно кажучи не було часу розглядати, що там за вікном відбувається», - каже Ольга.

Через стрес і переживання тепер жінки частіше народжують передчасно, кажуть медики. Усім крім допомоги в пологах потрібна і психологічна підтримка. «Це особливий стан жінки, чи вагітної, чи після пологів, в них особливо загострене відчуття переживання за свою дитину, не стільки за себе, як за свою дитину», - пояснюють в пологовому.

«Протягом сьогоднішнього дня вже було багато дзвінків, які люди ще в дорозі їдуть, є з Київ, з Луганська, Харкова. Максимально сприяємо, щоб кожна вагітна, яка тікає з гарячих точно в Україні, де стріляють, і надати максимально допомогу і психологічну, і медичну», - твердять медики.

У Львові є 4 пологові будинки, які готові допомогти усім вагітним. Найбільше тут зараз мріють про те, аби діти ніколи більше не народжувалися під обстрілами.