Лише в одну атаку окупанти кинули 30 БМП і 10 танків: Гайдай про важку ситуацію на напрямку Тошківка-Золоте

Лише в одну атаку окупанти кинули 30 БМП і 10 танків: Гайдай про важку ситуацію на напрямку Тошківка-Золоте

Голова ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: у Сєвєродонецьку бої, Лисичанськ – не в оточенні.

Росіяни продовжують стягувати величезну кількість резервів до Сєвєродонецька та на напрямок Тошківка-Золоте.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі у Сєвєродонецьку продовжуються бої, проте російська армія повністю так і не контролює місто.

На напрямку Тошківка-Золоте росіяни намагаються розвинути успіх.

"Туди окупанти кинули величезну кількість техніки. Наприклад, тільки в одній атаці брали участь 1,5 ворожі батальйонно-тактичні групи важкої техніки. В цифрах це: понад 30 БМП, близько 10 танків. Все це – за підтримки артилерії та авіації", – розповів Гайдай.

Такими діями росіяни намагаються оточити український військовий контингент.

Лисичанськ не оточений, але продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Лише за декілька днів росіяни нанесли катастрофічних руйнувань місту. Гайдай наголошує, що перебувати там для цивільних вкрай небезпечно.

Також Гайдай повідомив, що окупанти відмовилися від форсування річки Сіверський Донець через страх великих втрат, "бо вони ще від першої Білогорівки не оговталися". Тому всі свої сили ворог перекинув на Сєвєродонецький напрямок і особливо на напрямок Тошківка – Золоте.

Раніше Олексій Арестович розповів про "великі проблеми" для ЗСУ під Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

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