Лише за добу в Бучі виявили і знешкодили 4 тисячі вибухонебезпечних предметів

Лише за добу в Бучі виявили і знешкодили 4 тисячі вибухонебезпечних предметів

Саперам доведеться ще довго перевіряти територію.

300 тисяч гектарів, або понад 35 мільйонів квадратних кілометрів - саме стільки по всій Україні території, яку мають обстежити вибухотехніки, аби виявити небезпечні нерозірвані артснаряди, міни та розтяжки, що їх лишили по собі рашитські окупанти, поспіхом відводячи війська. 4 тисячі боєприпасів та вибухонебезпечних предметів тільки за добу вивезли сапери з Бучі на Київщині.

Про це йдеться в ТСН.

Розстріляна автівка біля приватного будинку, а поруч із нею спалені тіла двох чоловіків та чотирьох жінок, серед яких може бути дитина. «Ми бачимо в одному тілі чітке вогнепальне поранення. Попрацював експерт, вилучив зразки ДНК, зразки одягу, після цього пакуємо тіло, доставляється до судової медустанови», - кажуть поліцейські.

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Російські окупанти намагалися спалити тіла, аби приховати розстріл цивільних жителів Бучі. Попередньо відомо, що загиблим немає й сорока років. Сергій везтиме тіла до моргу. Від побаченого тут він вже кілька днів без сну.

Скільки ще страшних знахідок приховують ці подвір’я і приватні садиби, правоохоронці майже після тижневої зачистки території міста і досі сказати не беруться. Окрім безкарних злодіянь проти мирних жителів окупанти лишають мінні пастки. Нерозірвані снаряди, якими всіяна майже вся територія Бучі, рятувальники просто не встигають вивозити.

«Тільки за вчорашній день рятувальниками виявлено понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів за добу. Один день активних бойових дій означає місяць розмінування, от і рахуйте скільки було днів активних бойових дій і скільки часу потрібно для того, щоб повністю розмінувати цю територію», - каже міністр МВС України Денис Монастирський

Вбивчий арсенал, що лишився од російського окупанта, рятувальники знаходять з-поміж житлових і приватних будинків. Російські військові мінують і тіла загиблих.

Денис на службі шість років, два з яких працює сапером. Наскільки небезпечна його робота, донька по справжньому усвідомила під час обстрілів рашистами сусіднього від Бучі Ірпеня. «Якраз побачила як тремтять стіни, як вибухають машини, тепер вона знає з чим я працюю. У дитини відбулася переоцінка всього, що відбувалося, що тато все-таки робить потрібну справу», - розповідає Денис Борбіт.

За свою відданість роботі, а особливо зараз, коли щодня доводиться ризикувати життям і працювати без відпочинку, сапера нагородили годинником. Тим часом волонтери, які мають досвід у зоні ООС вже пропонують свою допомогу для розмінування.

300 тисяч га, або більше 35 млн квадратних кілометрів - саме стільки по всій Україні території, яку мають обстежити фахівці, аби виявити небезпечні вибухівки та залишки снарядів. Окупанти, відступаючи з регіонів, буквально всіяли ними українську землю. «Вони йшли квапливо, щоб наші їх не наздогнали, вони закривали щільно дороги та шляхи відходу», - пояснюють військові.

Та втекли росіянам вдалося далеко не всім. Одна із вулиць на околицях Бучі всіяна розбитими російськими машинами десанту, БТРами та іншою окупантською технікою. Наскільки влучно і точно відпрацювали по ній наші воїни, можна побачивши - ходову частину від бойової машини піхоти, яка стирчить на дереві.

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