Лише за добу: Зеленський розповів про звільнення ще трьох населених пунктів на Херсонщині

Йдеться про Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку Херсонської області.

Про це 5 жовтня під час звернення до українців повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як: Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Рух продовжується", - сказав президент.

Президент також повідомив, що він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На зустрічі йшлось про звільнення всієї української землі та все те, що необхідно для реалізації оборонної операції: постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєння, яке є в окупантів.

"Звичайно, не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися Ставкою. Але більшість доповідей, прийняті звіти й затверджені плани точно порадують українців. І точно засмутять окупантів. Бо за все їхнє зло вони відповідатимуть. Відповідатимуть перед нашою зброєю, перед українським судом і перед міжнародним правом. Ніхто з них від цього не втече", - наголосив президент України.

Також Зеленський відзначив особовий склад оперативно-стратегічного угруповання "Олександрія" за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині.

Нагадаємо, у МВС розповіли, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Херсонщині.

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