Лише за добу: Зеленський розповів про звільнення ще трьох населених пунктів на Херсонщині

Українські захисники за останню добу звільнили три населені пункти Херсонської області.
Йдеться про Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку Херсонської області.
Про це 5 жовтня під час звернення до українців повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Лише за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як: Нововоскресенське, Новогригорівка та Петропавлівка. Рух продовжується", - сказав президент.
Президент також повідомив, що він провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На зустрічі йшлось про звільнення всієї української землі та все те, що необхідно для реалізації оборонної операції: постачання зброї та боєприпасів, взаємодія з партнерами, матеріальне забезпечення, протидія новим видам озброєння, яке є в окупантів.
"Звичайно, не можу розголошувати конкретні питання, які обговорювалися Ставкою. Але більшість доповідей, прийняті звіти й затверджені плани точно порадують українців. І точно засмутять окупантів. Бо за все їхнє зло вони відповідатимуть. Відповідатимуть перед нашою зброєю, перед українським судом і перед міжнародним правом. Ніхто з них від цього не втече", - наголосив президент України.
Також Зеленський відзначив особовий склад оперативно-стратегічного угруповання "Олександрія" за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині.
Нагадаємо, у МВС розповіли, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Херсонщині.
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