Лише за прямого діалогу Зеленського з Путіним: Подоляк назвав головні позиції України

Лише за прямого діалогу Зеленського з Путіним: Подоляк назвав головні позиції України

Позиція держави є цілком конкретною, зауважив радник голови ОП.

У переговорному процесі з Росією Україна вимагає гарантій безпеки, припинення вогню та повного виведення окупаційних військ, проте досягти цього можна лише за умови прямого діалогу президентів обох держав.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

"Наша позиція на переговорах цілком конкретна – юридично вивірені гарантії безпеки, припинення вогню, виведення російських військ. Все це можливе лише за прямого діалогу глав України та РФ", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше радник керівника ОП розповів про переговори з Росією щодо ситуації в Україні. За його словами, нейтралітет в Україні буде тільки української моделі.