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Лише за тиждень: генерал-лейтенант Павлюк назвав втрати ворога

Лише за тиждень: генерал-лейтенант Павлюк назвав втрати ворога

Удар по будівлі, де ховалися окупанти Фото: скриншот

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України оприлюднив кількість знищених окупантів та техніки.

За тиждень, 6-13 жовтня, ЗСУ знищили 8460 осіб окупантів та 1662 одиниці озброєння і військової техніки

Генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк повідомив про це ввечері 13 жовтня.

Суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:

  • 52 танки,
  • 197 бойових броньованих машин,
  • 318 артилерійських систем,
  • 15 РСЗВ,
  • 8 установок ППО,
  • 578 одиниць автотехніки,
  • 72 одиниці спецтехніки.
Фото: Генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк / ©
Фото: Генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк

Окрім цього, українськими захисниками знищено:

  • ворожий літак,
  • гелікоптер,
  • близько 6 російських ракет,
  • 414 БпЛА ОТР.

Нагадаємо, росіяни стратили українських військових на Курщині. ТСН.ua вже надавав всі деталі нового злочину окупантів.

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