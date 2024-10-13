Лише за тиждень: генерал-лейтенант Павлюк назвав втрати ворога

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України оприлюднив кількість знищених окупантів та техніки.
За тиждень, 6-13 жовтня, ЗСУ знищили 8460 осіб окупантів та 1662 одиниці озброєння і військової техніки
Генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк повідомив про це ввечері 13 жовтня.
Суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:
- 52 танки,
- 197 бойових броньованих машин,
- 318 артилерійських систем,
- 15 РСЗВ,
- 8 установок ППО,
- 578 одиниць автотехніки,
- 72 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, українськими захисниками знищено:
- ворожий літак,
- гелікоптер,
- близько 6 російських ракет,
- 414 БпЛА ОТР.
Нагадаємо, росіяни стратили українських військових на Курщині. ТСН.ua вже надавав всі деталі нового злочину окупантів.
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