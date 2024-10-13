Лише за тиждень: генерал-лейтенант Павлюк назвав втрати ворога

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України оприлюднив кількість знищених окупантів та техніки.

За тиждень, 6-13 жовтня, ЗСУ знищили 8460 осіб окупантів та 1662 одиниці озброєння і військової техніки

Генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк повідомив про це ввечері 13 жовтня.

Суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ:

52 танки,

197 бойових броньованих машин,

318 артилерійських систем,

15 РСЗВ,

8 установок ППО,

578 одиниць автотехніки,

72 одиниці спецтехніки.

Фото: Генерал-лейтенант, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк

Окрім цього, українськими захисниками знищено:

ворожий літак,

гелікоптер,

близько 6 російських ракет,

414 БпЛА ОТР.

Нагадаємо, росіяни стратили українських військових на Курщині. ТСН.ua вже надавав всі деталі нового злочину окупантів.

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