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Лише за тиждень: скільки окупантів, одиниць озброєння та військової техніки знищили ЗСУ

Лише за тиждень: скільки окупантів, одиниць озброєння та військової техніки знищили ЗСУ

Знищення російської військової техніки / Скриншот з відео

За тиждень з 4 по 11 серпня 2024 року втрати противника становлять понад 8 тисяч осіб особового складу.

Ворожі втрати за тиждень становлять 8010 окупантів, а також знищено 1423 одиниці озброєння та військової техніки.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України повдомив про це 11 серпня.

За тиждень з 4 по 11 серпня 2024 року втрати противника становили близько 8010 осіб особового складу.

Фото: Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України / ©
Фото: Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 36 танків;
  • 108 бойових броньованих машин;
  • 387 артилерійських систем;
  • 5 РСЗВ;
  • 8 установок ППО;
  • 498 одиниць автотехніки;
  • 66 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 11 ракет та 301 БпЛА.

Нагадаємо, днем раніше, 10 серпня, ЗСУ знищили 589 700 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

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