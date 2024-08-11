Лише за тиждень: скільки окупантів, одиниць озброєння та військової техніки знищили ЗСУ

За тиждень з 4 по 11 серпня 2024 року втрати противника становлять понад 8 тисяч осіб особового складу.

Ворожі втрати за тиждень становлять 8010 окупантів, а також знищено 1423 одиниці озброєння та військової техніки.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України повдомив про це 11 серпня.

За тиждень з 4 по 11 серпня 2024 року втрати противника становили близько 8010 осіб особового складу.

Фото: Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

36 танків;

108 бойових броньованих машин;

387 артилерійських систем;

5 РСЗВ;

8 установок ППО;

498 одиниць автотехніки;

66 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 11 ракет та 301 БпЛА.

Нагадаємо, днем раніше, 10 серпня, ЗСУ знищили 589 700 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Читайте також: