Лише за три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів - Генштаб

Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу України.
Лише за три дні українські захисники знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів.
Про це 10 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 –7 вересня.
"Одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ – це, безумовно, крилата ракета Х-101. Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п'ять із них збито ППО Повітряних Сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн доларів", - зазначили у Генштабі.
Також ЗСУ було знищено:
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);
- два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за од.);
- воїнами ДШВ знищено три штурмовика Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за од.);
- десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" – 1 млн доларів (100 тис. доларів за од.).
Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу. Повітряні Сили та ППО усіх Сил оборони України знищують окупантів як на небі, так і на землі, наголосили у Генштабі.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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