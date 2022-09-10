Лише за три дні ЗСУ знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів - Генштаб

Лише за три дні українські захисники знищили повітряних цілей ворога на 157,5 млн доларів.

Про це 10 вересня повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що йдеться лише про засоби повітряного нападу: крилаті ракети, літаки та гелікоптери, знищені підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ та ДШВ протягом 5 –7 вересня.

"Одні з найдорожчих і найтехнологічніших ракет на озброєнні РФ – це, безумовно, крилата ракета Х-101. Так от, шість Х-101 противник випустив по Україні 5 вересня (п'ять із них збито ППО Повітряних Сил). Орієнтовна вартість Х-101 – 13 мільйонів доларів за одиницю. 13 х 6 = 78 млн доларів", - зазначили у Генштабі.

Також ЗСУ було знищено:

дві керовані авіаційні ракети Х-59 – 600 тис. (300 тис. доларів за одиницю);

два ударних вертольоти Ка-52 на 32, 4 млн доларів (16,2 млн доларів за од.) та ударний вертоліт Мі-24 (12,5 млн доларів за од.);

воїнами ДШВ знищено три штурмовика Су-25 на суму 33 млн доларів (11 млн доларів за од.);

десять безпілотників оперативно-тактичного рівня типу "Орлан-10" – 1 млн доларів (100 тис. доларів за од.).

Протиповітряна оборона продовжує працювати на перемогу. Повітряні Сили та ППО усіх Сил оборони України знищують окупантів як на небі, так і на землі, наголосили у Генштабі.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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