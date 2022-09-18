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"Лише засудження не покладе край цьому геноциду": МЗС Литви закликав передати Україні танки

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"Лише засудження не покладе край цьому геноциду": МЗС Литви закликав передати Україні танки

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс після новин про сотні могил у звільненому ЗСУ Ізюмі під Харківщиною заявив, що Україна потребує танків.

Зокрема, він наголосив про те, що потрібно допомагати не словами, а ділом.

Про це Ландсбергіс написав на своїй сторінці в Twitter.

"Слова не змогли запобігти масовим похованням. Тільки осуд не припинить цей геноцид. Танки говорять голосніше, ніж слова. Озбройуйте Україну зараз - значить саме зараз", - зазначив МЗС Литви.

Як повідомляли раніше, у звільненому Ізюмі Харківської області знайшли масове поховання - понад 400 могил. Там і військові, і цивільні, а ще багато закатованих людей. Управління ООН із прав людини збирається направляти до Ізюма місію.

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Дата публікації
Перегляди
1169
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