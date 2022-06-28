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Лишилася лише металева конструкція: на супутникових знімках видно наслідки ракетного обстрілу по ТЦ у Кременчуці (фото)

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Лишилася лише металева конструкція: на супутникових знімках видно наслідки ракетного обстрілу по ТЦ у Кременчуці (фото)

Фото: ДСНС

Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару по ТЦ у Кременчуці, від будівлі залишилась лише металева конструкція.

На супутникових знімках видно наслідки ракетного удару окупантами торгівельного центру в Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

На знімках видно серйозні пошкодження торгового центру. Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару, від будівлі залишилась лише металева конструкція.

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Пошкодження також можна побачити на промисловому майданчику. Частина даху будівлі відсутня, а деякі менші конструкції повністю зруйновані.

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Нагадаємо, що російська ракета вибухнула просто всередині торговельного центру у Кременчуці. Внаслідок чого залишилася воронка.

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