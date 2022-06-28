Лишилася лише металева конструкція: на супутникових знімках видно наслідки ракетного обстрілу по ТЦ у Кременчуці (фото)

Лишилася лише металева конструкція: на супутникових знімках видно наслідки ракетного обстрілу по ТЦ у Кременчуці (фото)

Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару по ТЦ у Кременчуці, від будівлі залишилась лише металева конструкція.

На супутникових знімках видно наслідки ракетного удару окупантами торгівельного центру в Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

На знімках видно серйозні пошкодження торгового центру. Після пожежі, яка виникла внаслідок ракетного удару, від будівлі залишилась лише металева конструкція.

Пошкодження також можна побачити на промисловому майданчику. Частина даху будівлі відсутня, а деякі менші конструкції повністю зруйновані.

Нагадаємо, що російська ракета вибухнула просто всередині торговельного центру у Кременчуці. Внаслідок чого залишилася воронка.