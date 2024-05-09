"Лишився лис, і той контужений": яким став через окупантів Серебрянський ліс (відео з "нуля")

Військові розповідають, що раніше у Серебрянському лісі були олені, кабани, а зараз залишилося три козулі, контужений лис і сови.
Бійці 63 окремої механізованої бригади з нульової позиції розповіли про те, що сталося з колись прекрасним Серебрянським лісом – найбільшими легенями Донеччини.
Військові оприлюднили відео, який вигляд зараз має Серебрянський ліс.
"Раніше тут були олені, кабани... А зараз залишилося три козулі, контужений лис і сови", – кажуть бійці 63 бригади.
Нагадаємо, російський письменник і пропагандист Захар Прилєпін визнав, що РФ здатна лише знищувати Донбас. На російському ТБ пропагандист із сумом заявив, що російська армія не може дійти до Києва, тому все, що їй залишається – це "руйнувати міста Донбасу".
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