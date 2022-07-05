Лисичанськ і Сєвєродонецьк – пік боєготовності російської армії, сильнішою вона вже не буде – Арестович

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ російська армія досягла піку своєї боєготовності.
Армія РФ навряд чи буде сильнішою в цій війні.
Про це Арестович сказав у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним 5 липня.
"Резерви на паузі. Я впевнений, що вони ще там щось підназбирають, але насправді, якби могли зібрати, зібрали б уже і кинули. Вони піднялися за цей час сєвєродонецької-лисичанської операції на пік своєї боєготовності. Більшою і сильнішою російська армія навряд чи вже буде в цій війні, аніж те, чого вони досягли станом на два-три тижні тому приблизно", – розповів радник голови ОП.
"Ну, якщо там не оголосять повну мобілізацію, у що я в принципі не вірю…" – додав він.
Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що взяття Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська було останнім успіхом російської армії на території України.
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