Лисичанськ може стати суцільним могильником для окупанта, про жодне захоплення не йдеться – експерт

Лисичанськ може стати суцільним могильником для окупанта, про жодне захоплення не йдеться – експерт

Стратегічно важлива траса Лисичанськ-Бахмут залишається під контролем українських військових, але є важка ситуація поблизу селищ Гірське і Золоте.

До Сєвєродонецьку окупанти знову перекидають додаткові сили, вони намагаються створити оточення для українських військ, але ситуація контрольована, зазначає в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН Дмитро Снегєрьов.

«Окупантам вдалося захопити населений пункт Мєтьолкіно, тривають бої за Сиротіна. Змінюється тактика окупанта, щоб відрізати основні сили від зосереджених у місті Лисичанськ. Попри це місто Сєвєродонецьк тримається, ЗСУ контролює значну частину міста, приблизно до 40%, йдуть запеклі вуличні бої, ні про яке оперативне оточення не йдеться», - додає експерт.

Він зазначає, що стратегічно важлива траса Лисичанськ-Бахмут залишається під контролем українських військових, але є важка ситуація поблизу селищ Гірське і Золоте.

Також читайте На Запорізькому напрямку бійці нищать ворога і просуваються вперед

«Окупантам вдалося захипити Устинівку і Мирну долину. Є певна загроза українському військ поблизу селища Золоте, але є інформація, що звідти почався вивід українського контингенту», - зазначив він.

Також рух супротиву, за словами Снегірьова, зафіксували розгортання ворогом сил ППО біля Лисичанська, а біля Сєвєродонецька забороненої зброї «Сонцепьок», яку окупанти можливо хочуть застосувати під час вуличних боїв.

Водночас експерт спростовує думку про те, що Лисичанськ може бути окупований. «Місто Лисичанськ може навпаки перетворитись для окупантів на суцільний могильник. Воно розташоване значно вище географічно, ніж Сєвєродонецьк. Тай у Лисичанську достатня кількість українських військових, щоб дати ворогу відсіч», - додав експерт.

Читайте також:

На Миколаївщині військові працюють ювелірно: снаряди влучають по укріпленням ворога, горять панцерники і окупанти

На острові Зміїний знищено ще один російський ЗРК “Панцир” — ОК “Південь”

Сповільнення наступу Росії та історичне рішення ЄС: головні новини ночі 23 червня