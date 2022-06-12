Лисичанськ під безперервним артилерійським вогнем: знімальна група ТСН разом із місцевими потрапили під обстріл

Після кількаденного відносного затишшя в місті Лисичанськ знову сотнями вибухають російські снаряди та міни.

На іншому березі Сіверського Донця, просто на вулицях Сєверодонецька, лінія фронту і там точаться бої поміж житлової забудови, йдеться в ТСН.

У місті виживають українці, деякі разом із дітьми. Малеча, не відходить від батьків та свого під’їзду, навіть, на дитячий майданчик. Місто та його мешканці нині під безперервним ворожим артилерійським вогнем, який триває цілодобово.

Та людям доводиться виходити із укриттів, щоб запастись хоча б водою. У квартирах та будинках, давно немає: води, газу, електрики та, навіть зв'язку. Тепер, ще й великі проблеми з хлібом. «Сьогодні пішла о шостій ранку, до ятки. Вже 462, все, привезли 360 буханок. Нам не вистачило»,- розповідає мешканка Лисичанська.

Суп, приготовлений на вогні, люди їдять просто неба, діляться їжею із сусідами. Випрані вручну речі, сушаться просто на дверцятах металевого гаража. Звідси, до сусіднього Сєвєродонецька, де нині передова і точаться запеклі вуличні бої, лічені сотні метрів. Тож сюди серед білого дня летять ворожі міни і артилерійські снаряди. Просто під час знімання група ТСН потрапляє під такі обстріли.

Все летить через річку, від самих східних тимчасово контрольованих росіянами районів Сєвэродонецька. Від російських снарядів та мін люди ховаються у власних приватних будинках, у підвалах та під'їздах багатоповерхівок. Та від прямих влучань не рятують і вони, люди отримують важкі поранення.

Своїм турнікетом зупиняв кров важко-пораненій місцевій жительці один з українських військових. Воїни відшукали і транспорт, аби терміново евакуювати поранену до шпиталю. «Одну жінку без руки щойно відправили цивільною машиною. Ще одне осколкове є, зараз будемо зупиняти якусь хоч попутку чи щось», – кажуть військові.

Шукати попутку, на щастя, не довелось, по рації вдалося сповістити про поранену поліцейських. Ті, мерщій викликали швидку, парамедики, приїхали, за лічені хвилини, попри обстріл.

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