Лисичанськ розділений на сектори фільтрації, окупанти заселяються в залишені квартири: яка ситуація в місті

На сьогодні в Лисичанську повністю відсутні централізовані комунікації. Окупанти також розбили місто на сектори фільтрації, пересування між якими є неможливим для місцевого населення.

У залишених будинках та квартирах жителів Лисичанська мешкають росіяни і їхні посіпаки з "ЛДНР".

Про це голова міської військової адміністрації Валерій Шибіко повідомив 23 липня.

За його даними, наразі в місті залишаються 10-12 тис. людей. Можливість в’їзду до міста є, проте активно цього не відбувається.

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"Цього й не буде. Перше – це через бойові дії. Хоча є дорога вже. Це дорога через Мелітополь. А по друге, – це розбита інфраструктура. Там немає води, немає світла, немає газу і немає зв’язку", – розповів Шибіко.

Він додав, що окупанти обіцяють відновити електропідстанцію, яку ж самі і зруйнували.

"Вони це обіцяють, обіцяють, обіцяють, але це неможливо, тому що окупанти і розбили ту станцію, від якої працювали насоси і подавали воду в місто. Тому вони хай і на себе нарікають. Вони це розбили ­– не ми", – сказав голова МВА.

Він також повідомив, що до захопленого Лисичанська прибувають посіпаки окупантів із "ЛДНР".

"Так, вони там є. Є інформація про те, що "начальником" місцевої "міліції" призначений той, хто в 2014-му році втік і працював у "народній міліції" "ЛНР". Заходять інші посіпаки", – розповів Шибіко.

За його даними, свої базові гуманітарні потреби лисичани вдовольняють у Старобільську. Щоб просто зателефонувати своїм рідним, людям треба виїжджати аж туди.

Голова МВА поінформував, що Лисичанськ розбито на сектори фільтрації, пересування між якими є неможливим для місцевих.

"Окупанти зараз проводять фільтрацію. Місто розбили на сектори і переміщення між цими секторами заборонене. Шукають проукраїнськи налаштованих громадян. Є фільтрація і вивезення людей на раніше окуповану територію. Є більше. Є така ситуація, коли окупанти заселяються у квартири людей, які виїхали, і там живуть", – розповів Шибіко.

Окрім того, у Старобільську масово продаються речі, що були вкрадені з помешкань мирних мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька.

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"Ринок Старобільська забитий продажем товарів, які вкрали в Лисичанську і Сєвєродонецьку. Продають все, що змогли вкрасти: килими, вони дуже полюбляють холодильники, пральні машини. Це такий тренд в них", – зауважив голова міської військової адміністрації.

Нагадаємо, в Лисичанську стався "хлопок", внаслідок якого були знищені 50 російських окупантів. Йдеться про солдатів зі штабу 6-го полку 2-го армійського корпусу.

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