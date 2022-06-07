Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут: Зеленський розповів про найгарячіші точки на фронті

Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут: Зеленський розповів про найгарячіші точки на фронті

Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку додаткові сили.

Президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію у найгарячіших точках протистояння на фронті.

Про це він сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 7 червня.

За словами президента, українські захисники не здають позицій у Сєвєродонецьку. У місті тривають запеклі вуличні бої.

"Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут, Святогірʼя, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння", — повідомив глава держави.

Зеленський зазначив, що російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку додаткові сили.

"Але 103-й день – і український Донбас стоїть. Стоїть міцно. Робимо все для оборони й на Запорізькому напрямку, на Миколаївському також. Я вдячний кожному й кожній, хто витримує потужний тиск окупантів і захищає нашу державу", — підсумував він.

Раніше Арестович розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку ведеться артилерійська дуель, а ситуація схожа на "контрстрайк" у реальності.

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