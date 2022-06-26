"Лисичанськ вже майже не впізнати": окупанти кинули всі сили на захоплення міста

"Лисичанськ вже майже не впізнати": окупанти кинули всі сили на захоплення міста

Армія РФ зосередила всі сили на захопленні Лисичанська. Місто потерпає від авіаударів.

Наразі росіяни закріпилися у Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Авіаудари завдано по місту, а також у районі Білої Гори. Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, попадання снарядів у будинки, будівлю СБУ тощо", – написав Гайдай.

Після відведення підрозділів наших військ із Сєвєродонецька, окупанти наостанок обстріляли "Азот" та полігон ДСНС у Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селах Павлоград та Синецький, перевірили на міцність вже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ.

Раніше Інститут з вивчення війни повідомив, що російські окупанти воюють в межах самого Лисичанська - дісталися шахти та желатинової фабрики на околиці міста. На думку експертів, втрата Сєверодонецька та Лисичанська не повинна стати серйозним переломним моментом у війні.

Гайдай: "Російським окупантам несолодко, мають втрати, але кинули на Луганщину всі сили"

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