Лисичанськ знову зі світлом: понад 30 населених пунктів залишаються знеструмленими

Лисичанськ знову зі світлом: понад 30 населених пунктів залишаються знеструмленими

Без електроенергії перебувають ще 88 618 абонентів.

В Лисичанську вдалося заживити електричну підстанцію потужністю 110 кВ та підключити 29 трансформаторних підстанцій. Це дозволило повернути світло в домівки майже 10 000 споживачів.

Про це 28 березня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Однак досі залишаються знеструмленими 34 населені пункти, 13 з яких частково та 21 повністю. Потребують відновлення 547 трансформаторних підстанцій.

Без електроенергії перебувають ще 88 618 абонентів. Здебільшого, це жителі Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Попаснянщини, де зруйновані лінії електропередачі.

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