Листопад став рекордним для втрат армії РФ: скільки живої сили і техніки ворога ліквідовано

Кремль продовжує витрачати шалені ресурси на війну і ігноруює потреби власного населення.

Листопад 2024 року став рекордним для втрат російської армії. Щодо живої сили, то ворог втратив 45 720 вбитими та пораненими, що становить три мотострілецькі дивізії сухопутних військ.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

За місяць росіяни втратили:

45 720 ліквідованих та поранених військових, а це умовно понад 3 мотострілецькі дивізії сухопутних військ армії РФ;

2030 осіб – найбільші втрати за добу з 24 лютого 2022 року;

307 танків – майже 10 батальйонів;

899 ББМ – еквівалент майже 4 мотострілецьких дивізій;

884 артсистеми – умовно 49 артдивізіонів.

Листопад 2024 року став рекордним для втрат російської армії. Щодо живої сили, то ворог втратив 45 720 вбитими та пораненими, що становить три мотострілецькі дивізії сухопутних військ.

Орієнтовна вартість втраченої техніки у листопаді 2024 року – понад 3 млрд доларів.

Нагадаємо, український військовий експерт повідомив про небезпеку захоплення двох великих міст на Донеччині. Після захоплення міста Курахове, ворог може сконцентрувати всі свої сили та резерви для захоплення Покровська.

Читайте також: