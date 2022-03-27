Літак, 12 безпілотників та п'ять крилатих ракет: українські військові розповіли про знищення повітряних цілей ворога

Новини політики: українські військові знищили літак, 12 безпілотників та п'ять крилатих ракет

Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України.

Шість таких ракет російські окупанти випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території заводу.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗС України у повідомленні у Facebook.

"Зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова. Після такого вчинку кремлівського фюрера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб українські захисники неба на рівні билися із переважними силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!",- йдеться у повідомленні.

А тим часом поки Захід захоплюється героїзмом українського народу, за добу 26 березня Повітряні Сили Збройних Сил України збили всього один літак окупантів. Це через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і завдає масовані ракетні удари.

Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було завдано удари ракет, окупанти активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня – до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО.

Тож протягом доби, окрім згаданого літака, Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів, 2 крилаті ракети. Є новини і від Десантно-штурмових військ. Сьогодні воїни однієї з бригад ДШВ із переносних ракетних комплексів збили три крилаті ракети, що несли смерть українцям.

Активні дії у небі продовжує авіація Повітряних Сил, винищувачі патрулюють повітряний простір, здійснюючи перехоплення повітряних цілей, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація продовжує завдавати ударів по військах росіян на визначених напрямках.

Загалом за добу знищено:

1 літак;

12 БпЛА різних типів;

5 крилатих ракет.

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