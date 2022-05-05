Літак та безпілотники: українські військові знищили 15 повітряних цілей окупантів

Бойова авіація противника продовжує діяти на відстані та намагається не входити в повітряний простір, який контролюють ЗСУ. Утім, українські захисники продовжують завдавати ворогу втрат не лише на землі, але й в небі

Протягом доби, 5 травня, українським військовим вдалося знищили 15 повітряних цілей російських окупантів.

Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.

Підрозділам ППО Повітряних Сил , Сухопутним військам та Десантно-штурмовим військам ЗСУ вдалося знищити 14 безпілотників типу "Орлан" та один літак, попередньо винищувач Су-30см.

До слова, літак окупантів було збито на Східному напрямку зенітними ракетним підрозділом Повітряних Сил.

А безпілотники ворога "Орлан-10" збивають усіма доступними засобами – зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ, Повітряних Сил, із застосуванням ПЗРК і навіть ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

Також протягом доби винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил здійснила десятки авіавильотів. Ударні групи літаків завдають ракетно-бомбових ударів по військах окупантів та складах боєприпасів.

Нагадаємо, протягом 5 травня українські військові з угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 11 атак російських окупантів та завдали їм суттєвих втрат.

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