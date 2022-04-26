Літак, вертоліт та крилаті ракети: українські військові знищили сім повітряних цілей окупантів

Літак, вертоліт та крилаті ракети: українські військові знищили сім повітряних цілей окупантів

Російські військові влаштовують авіанальоти із застосуванням різних видів озброєння. Українські ж військові дають їм гідну відсіч, тому ворог зазнає суттєвих втрат.

Протягом 26 квітня українським військовим вдалося знищили сім повітряних цілей російських окупантів.

Про це пише командування Повітряних Сил Збройних Сил України у повідомленні у Facebook.

Підрозділам ППО Повітряних Сил , Сухопутним військам та Десантно-штурмовим військам ЗСУ вдалося знищити:

1 літак (Су-25);

1 вертоліт (Ка-52);

2 крилаті ракети;

3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

"Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські військові 26 квітня відбили п'ять атак російських окупантів на сході держави та завдали їм чималих втрат.

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