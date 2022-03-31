Літаки, БПЛА та ракети: ЗСУ за добу знищили сім повітряних цілей окупантів

Літаки, БПЛА та ракети: ЗСУ за добу знищили сім повітряних цілей окупантів

Українські військові повідомляють, що ворог зосередив активність на Сході України.

Українським військовим за минулу добу вдалося ліквідувати сім ворожих повітряних цілей.

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Загалом, окупанти зосередили активність на Сході України. Та українські військові й далі продовжують завдавати потужних ударів ворогу. Зокрема, на Харківщині за минулу добу було знищено чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БПЛА.

Окрім цього, українські військові збили дві крилаті ракети ворога на різних напрямках.

"Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО", - йдеться в повідомленні.

Тим часом ударна авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів.

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