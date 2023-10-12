Літаки F-16 можуть застосувати раніше: Коваленко пояснив, які завдання вони виконуватимуть

Винищувачі F-16, на яких українські пілоти проходять тренажерну підготовку, можуть застосувати раніше, ніж навесні 2024 року, адже вони не простоюватимуть на аеродромах.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

На його думку, літаки F-16 виконуватимуть перехоплення крилатих ракет, дронів-камікадзе та інших цілей, залежно від номенклатури озброєння.

12 жовтня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що уже за кілька тижнів українські льотчики можуть розпочати польоти з інструктором на самих літаках.

Водночас Коваленко пояснив, якщо Україна отримає далекобійні ракети класу “повітря-повітря” AIM-120 AMRAAM — це 100 кілометрів, також армія України зможе завдавати удари по поверхні.

"Якщо ми отримаємо крилаті ракети AGM-158 з відповідною дальністю ураження до 300 кілометрів. Планувальні бомби — аналогічно", — додав він.

Як сказав експерт, є "дуже цікаві" модифікації плануючих бомб для F-16, які мають реактивні прискорювачі та дозволяють використовувати плануючі бомби на відстанях до 300 і навіть більше кілометрів.

"Дуже цікаво було б отримати також ракети типу AIM-119, які працюють по надводних об’єктах, тобто протикорабельного типу, на відстані понад 50-55 кілометрів”, — пояснив Коваленко.

Військово-політичний оглядач зазначив, що такі ракети дадуть змогу Україні більше використовувати авіаційну компоненту ще до початку майбутніх наступальних кампаній.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші винищувачі F-16 надійдуть до України вже весною 2024 року.

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