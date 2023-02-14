Літаки і ракети для України: чим нова західна зброя допоможе ЗСУ на полі бою

Україна за підсумками саміту "Рамштайн" 14 лютого може отримати від західних союзників згоду на постачання штурмових літаків та ракет малого й середнього радіусу.

Які переваги має нова західна зброя і як вона змінить ситуацію на полі бою, розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

Літаки F-16

Експерт нагадав, що ліцензію на літаки F-16 мають Сполучені Штати:

"Американці одразу сказали, що не мають заперечень, щоб ті країни, які мають на озброєнні F-16, передавали їх Україні. Цих літаків зараз на озброєнні 24 країн світу, зокрема країн НАТО, знаходиться більше 3 тисяч. Поставити нам декілька сотень цих винищувачів - не є велика проблема".

За його словами, багатофункціональний винищувач F-16 може використовуватись як штурмовик, бомбардувальник, засіб протиповітряної оборони.

"Він переважає всі російські літаки разом узяті, навіть новітні, не тому, що він швидше літає чи краще маневрує, а тому, що в ньому стоїть найбільш сучасна апаратура, і він може на найбільшій дальності знайти ворога - літаки Російської Федерації. Це не Друга світова війна, де в повітряному бою потрібно розстрілювати з кулемета літак ворога. В F-16 є радіолокаційна станція, вона знаходить літак ворога на більшій відстані, ніж це може зробити Міг-29 чи Су-35. Потім запустити в нього ракету і знищити - від неї ухилитись не можна", - пояснив Гетьман.

Як зазначив експерт, один F-16 може боротися з великою кількістю російських Міг-29 і Су-35.

"Також він може використовуватися як штурмовик при підтримці наступальних дій наших броньованих угруповань. Також він може допомагати збивати "Шахеди", крилаті ракети, атакувати наводні човни - кораблі РФ", - додав він.

Ракети малої та середньої дальності

Олексій Гетьман розповів також, що Україна хоче отримати від партнерів ракети малої та середньої дальності - "все, що літає до 500 км".

"Нам потрібні ці ракети, щоб нищити прифронтові летовища ворога, з яких піднімаються їхні стратегічні бомбардувальники і атакують наші міста ракетами Х-101 і Х-555; щоб нищити кораблі, з яких запускаються "Калібри"; щоб атакувати комплекси С-300, С-400 та "Іскандер" на території Брянської області, Білорусі - неважливо, де знаходяться", - пояснив він.

За словами військового експерта, в України має бути "довга рука", щоб нищити російські ракети на місці їхнього запуску.

"Плюс ми зможемо знищувати їхні логістичні центри, склади постачання, пального і найголовніше - штаби, з яких керуються війська на лінії фронту. Коли ми змогли стріляти на 70 км, вони пересунули свої штаби. Ми вбили вже близько 20 генералів РФ, вони це розуміють і тримають штаби за 100 км. Коли в нас будуть ракети, які стріляють на 300-500 км, вони на таку саму відстань відсунуть штаби. Їхнє штабне керування буде знаходитись вже на території РФ. Оперативно керувати військами на відстані 300-400 км просто неможливо. Тоді війська, з якими ми ведемо потужні бої, залишаться без оперативного керування, будуть дезорганізовані. Нам буде простіше їх знищити", - розповів Гетьман.

Нагадаємо, попередній саміт у форматі "Рамштайн" за участі близько п’ятдесяти країн відбувся 20 січня. На зустрічі було ухвалено рішення про надання Україні чергового пакету військової допомоги, що включає засоби ППО і ракети до них, БТРи, БМП, позашляховики, гелікоптери, гаубиці, самохідні артилерійські установки, снаряди і танки.є

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на новому засіданні у форматі "Рамштайн" буде "багато цікавих речей" для України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що 14 лютого західні союзники будуть обговорювати надання Україні зброї, яка дозволить їй перехопити ініціативу у війні з Росією. Зокрема, йдеться про бронетехніку, далекобійні ракети і бойові літаки.

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