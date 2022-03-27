"Літаки летять із Криму як на роботу": мер Маріуполя розповів, яким озброєнням РФ обстрілює місто

Авіація обстрілює місто вже три тижні.

Росіяська армія від п'ятого-шостого дня війни вела безперервний вогонь по Маріуполю із "Градів", артилерії, систем "Буратіно", а потім залучила авіацію та кораблі.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів мер міста Вадим Бойченко.

За словами міського голови, спочатку кілька літаків обстрілювали мирні квартали, а коли це не спрацювало, то з Азовського моря і Білосарайської коси бити по місту почали російські кораблі.

Вже три тижні мирний Маріупль обстрілює авіація російської армії. “Літаки летять із Криму як на роботу, щопівгодини. Вони не мали завдання проводити “визвольну операцію”. У місті проживало 50% етнічних росіян. Вони просто беруть та знищують усіх. Не було завдання когось звільняти. Завдання було – стерти місто з лиця землі разом із жителями. Це геноцид. Інакше те, що відбувається, назвати не можна. Це військовий злочин Путіна, який скоюють збройні сили РФ разом із усіма генералами. Путіна і всю російську армію чекає на військовий трибунал”, - наголосив Бойченко.

Мер наголосив, що окупанти гатять по Маріуполю забороненою зброєю. “Система "Буратіно" спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152 гаубиця – це заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже казати про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку", - розповів очільник міста.

Як повідомлялося, місто Маріуполь перебуває в кільці російських окупантів, але над ним майорить укранський прапор. За словами мера міста, армія країни-агресорки Росії вже від п'ятої доби війни взяла місто в оточення, але воно досі під контролем Збройних сил України.

Читайте також: