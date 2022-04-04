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Літаки, вертоліт і повітряний пункт управління: ЗСУ збили 6 повітряних цілей ворога

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Літаки, вертоліт і повітряний пункт управління: ЗСУ збили 6 повітряних цілей ворога

Getty Images

Українські зенітні ракетні війська знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки та уразили повітряний пункт управління.

Протягом минулої доби, 3 квітня, Повітряні Сили України уразили шість цілей окупантів, зокрема Іл-22 — повітряний пункт управління.

Про це йдеться в зведенні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські зенітні ракетні війська знищили дві крилаті ракети, один вертоліт, два літаки (Су-34 та Су-35) та уразили літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що літак пошкоджено, розгерметизовано кабіну. Російські пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

"Винищувачі Повітряних Сил продовжують роботу в небі, витісняють ворога на певних напрямках, а також здійснюють прикриття ударних груп бомбардувальної та штурмової авіації, які наносять ракетно-бомбові удари по окупаційних військах", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на сході України українські захисники знищили майже пів сотні військових машин та два літаки окупантів.

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