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Літаки, вертоліт та ракети: ЗСУ за добу знищили вісім повітряних цілей окупантів

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Літаки, вертоліт та ракети: ЗСУ за добу знищили вісім повітряних цілей окупантів

defence-ua.com

Ударна авіація завдала ракетно-бомбових ударів по ворожим колонам, логістичним центрам та скупченням живої сили окупантів.

Українським військовим за минулу добу вдалося ліквідувати вісім ворожих повітряних цілей.

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Вчора, 2 квітня, вдалося знищити: два літаки (попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34), вертоліт, БпЛА (ОТР) та чотири крилаті ракети.

Окрім цього, ударна авіація під прикриттям винищувачів продовжує завдавати ракетно-бомбових ударі по скупченням ворожим військ, колонам техніки, логістичним центрам та живій силі окупантів.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України збили новенький російський вертоліт. Відтепер, повітряне судно після ремонту може слугувати для української армії.

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