"Літакопад" у РФ не залишив її без авіації, але ситуація стрімко погіршується — експерт

Збиття Силами оборони України великої кількості російських літаків стало для РФ проблемою, але ситуація для них досі не критична.

Збиття літаків не є критичною проблемою для Росії, але ситуація погіршується. Це стосується не лише повітряних суден, а й пілотів.

Про це розповів експерт з авіації Валерій Романенко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на початку війни за штурвалами російських літаків сиділи підполковники, майори і нижче капітана практично нікого не було. Водночас, каже Романенко, тепер в "некрологах вічного польоту" вже є лейтенантські звання. Росіяни запрошували вже й пенсіонерів у "вагнерівські" групи.

"Були такі спеціальні ескадрильї при діючих полках, де воювали власне "вагнерівці". Відомі випадки збиття Су-25, Су-24 з відставними пілотами", - додав він.

Експерт зазначає, що загалом в Росії після збиття великої кількості літаків за останній місяць ситуація з пілотами важка, але не критична.

"В них є ще два полки на Далекому Сході – вони представлені окремими ескадрильями. З віддалених полків вони можуть міняти льотний склад", - пояснив Романенко.

Також він зазначив, що в Росії безпосередню участь у війні проти України беруть бомбардувальники Су- 34, бо вони найбільш активно скидають КАБи.

"Дійсно під Авдіївкою вони фактично пробомбили шлях оцим своїм штурмовим групам. І зараз намагаються повторити цей досвід, але виходить "м’ясний" штурм уже не для сухупутних військ, а для авіації", - наголосив Романенко.

Експерт зауважив, що оскільки зима завершилася, і можна перекинути більше далекобійних зенітних ракетних комплексів з прикриття критичних об’єктів на захист прифронтових міст і загалом передової, саме тому й досягнуто такого "літакопаду".

"Росіяни не очікували такого збиття. Вони звикли, що в них це конвейєр скидання КАБів. Вони вже почали вішати не по дві, а по чотири бомби на Су-34. Статистика максимального скидання - 350 КАБів за добу. Під Авдіївкою – до 90 за добу, бо 75, то була "норма життя", - розповів Романенко.

Зараз же скидів менше, бо російські літаки менше вилітають загалом, але тактику свою ворог продовжує.

Романенко категорично відкинув версію, яку висувають росіяни, що нібито в України є вже літак F-35, який допомагає досягти високих результатів при збиттю російських літаків. За його словами, це не підтверджується нічим, бо жодна з країн НАТО не пошле сюди свого літака, де за штурвалом її пілот.

Нагадаємо, українські військові за два тижні знищили більше російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, ніж РФ виготовляє за рік. Це безповоротні втрати щонайменше на найближчий рік. Таку думку висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.