Літаки РФ помилково скинули 5 авіабомб на свої та окуповані території України

Російська авіабомба ФАБ-500 / © ДСНС України у Telegram

У серпні та на початку вересня російські літаки помилково скинули п’ять авіабомб ФАБ-500 на власні та окуповані українські території. Зокрема, під ударом опинилася окупована Макіївка Донецької області.

Про це повідомив російський телеграм-канал ASTRA.

За інформацією пабліка, 27 серпня у Макіївці знайшли одразу три російські ФАБ-500, які «нештатно зійшли» з ворожих літаків.

30 серпня ФАБ знайшли у селищі Польовий у Новооскольському районі Бєлгородської області Росії.

Ще одна російська авіабомба 1 вересня впала на бєлгородський хутір Олександрівка у Шебекінському окрузі.

У всіх випадках бомби не вибухнули і постраждалих немає.

Телеграм-канал заявляє, що від початку 2025 року на російських та окупованих українських територіях з ворожих літаків впали щонайменше 111 авіабомб і три ракети. Торік на ці території впали мінімум 165 авіабомб ФАБ.

Чому росіяни випадково скидають свої авіабомби?

Зазначається, що для протидії українській протиповітряній обороні російська армія почала обладнувати радянські авіабомби ФАБ універсальними модулями планерування та корекції (УМПК). Після цього на ФАБах з’явилися крила та супутникове наведення, що дозволяє запускати бомби просто з території Росії.

«Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до цілі і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховувати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі, кажуть, що причини в атаках ЗСУ», — повідомили в ASTRA.

До слова, у ніч проти 9 вересня російські загарбники атакували Запорізьку область ударними дронами. Через ворожі удари у Запоріжжі спалахнула пожежа і постраждала жінка.

Загалом протягом ночі окупанти запустили по Україні 84 безпілотники, а сили ППО знищили 60 із них. Зафіксовано влучання 23 дронів на 10 локаціях.