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"Літало щось нове": Кім заінтригував ударами ЗСУ по окупантах

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"Літало щось нове": Кім заінтригував ударами ЗСУ по окупантах

Фото: Associated Press

ЗСУ продовжують знищувати агресорів на південному напрямку

Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російських агресорів на півдні країни 1 грудня.

Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

При цьому посадовець заінтригував, заявивши, що по окупантах "літало щось нове".

"Це прекрасно", - додав глава військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім пояснив, чому складно відновлювати електропостачання на Миколаївщині.

Крім того, ми інформували, що військовий експерт Петро Черник пояснив, чому вікно можливостей, яке було в РФ, зменшується з кожним днем.

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Дата публікації
Перегляди
2243
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