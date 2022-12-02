"Літало щось нове": Кім заінтригував ударами ЗСУ по окупантах

ЗСУ продовжують знищувати агресорів на південному напрямку
Українські військові завдали потужних ударів по позиціях російських агресорів на півдні країни 1 грудня.
Про це повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
При цьому посадовець заінтригував, заявивши, що по окупантах "літало щось нове".
"Це прекрасно", - додав глава військової адміністрації.
Нагадаємо, раніше Віталій Кім пояснив, чому складно відновлювати електропостачання на Миколаївщині.
Крім того, ми інформували, що військовий експерт Петро Черник пояснив, чому вікно можливостей, яке було в РФ, зменшується з кожним днем.
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