Літають винищувачі, палає бензовоз та чути вибухи: яка нині ситуація у Курській області РФ (відео)

Російське міноборони заявило, що ЗСУ після прориву кордону нібито відступили на свою територію.

Росіяни запевняють, що відбили "атаку" ЗСУ на Курську область. Однак, місцеві мешканці у Мережі публікують кадри, що суперечать цьому.

Російське міноборони заявило, що ЗСУ після прориву кордону нібито відступили на свою територію.

Очевидець показав відео з Курської області 6 серпня. На кадрах видно, що на низьких висотах летять винищувачі Су-25, край дороги горить бензовоз, чути вибухи.

У місті Суджа край дороги палає бензовоз / Фото: скриншот з відео

У вівторок, 6 серпня, російські пропагандистські джерела та місцева влада повідомляли про нібито транскордонний рейд українських сил у Курську область РФ. Російський Telegram-канал ASTRA повідомляв про нібито бої у прикордонні із посиланням на російські провоєнні пабліки.

Так звані воєнкори повідомляють, що "тривають бої на кількох ділянках державного кордону". Заявляється, що основні події відбуваються в районі російського прикордонного населеного пункту Суджа.

Раніше місцеві мешканці повідомляли у Мережі, що у прикордонні не працює зв'язок, а мешканці сіл біля кордону "сидять у підвалах".

Усі подробиці читайте у матеріалі: У РФ заявляють про прорив українських сил у Курську область: що відбувається

"Прорив" у Курській області РФ: літають Су-25, палає бензовоз та чути вибухи

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