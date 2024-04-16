Літній наступ РФ: експерт назвав, які міста хочуть захопити окупанти

Армія Російської Федерації влітку спробує розвинути свій наступ на двох основних напрямках у Донецькій області: на Костянтинівку- Краматорськ та на Покровськ.

Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі FREEДОМ.

Зараз запеклі бої точаться за Часів Яр Донецької області. Експерт наголошує, що захоплення цього міста російська армія вважає відправною точкою для руху на Костянтинівку та Краматорськ.

"Потім вони збираються продовжувати активні бойові дії саме проти напряму Костянтинівка-Краматорськ, бо це - комунікація, яка дозволяє забезпечувати наші війська. Удар у фланг цієї комунікації, руйнування рокадного напрямку може створити серйозні оперативні труднощі для наших військ, що обороняються на півдні", - наголосив Грабський.

Тим часом наступ на Покровськ створить загрозу для Вугледарського виступу.

"Подальший прорив на захід від Авдіївки у напрямку Покровська має завдання створити нависання вже над Вугледарським виступом, який для нас критично важливий", - пояснив він.

Наскільки ефективними будуть дії Росії та оборона України, залежить від багатьох складових, каже експерт. Наразі росіяни уже реструктуризували свої зусилля саме на виконання цих завдань.

"Наскільки вони будуть ефективними, час покаже. Покажуть темпи забезпечення та насичення нас відповідною кількістю озброєння, бойової техніки та, безумовно, особовим складом. Йдеться про мобілізацію, йдеться про заміну та ротацію наших підрозділів, які ведуть бойові дії. Про поповнення людських втрат, яких Україна зазнає, та утримання позицій, які ми займаємо сьогодні", - каже Сергій Грабський.

Нагадаємо, військовий експерт Ігор Романенко наголошував, що армія РФ наступає. Попереду для України важкий період. Що більше - два останні місяці весни будуть вирішальними.

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