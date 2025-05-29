Літній наступ РФ на фронті: Портников назвав три головні завдання від Путіна

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На тлі розмов про мирні перемовини і пропозиції очільника російського МЗС Сергія Лаврова знову зустрітися у Стамбулі, Росія, за твердженням видання New York Times та інших західних видань, схоже, почала літній наступ. Російські війська, як підкреслюють спостерігачі, зараз просуваються із набагато більш серйозною швидкістю.

Які завдання поставила перед собою РФ, проводячи літній наступ, розповів блогер, журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

На його думку, літній наступ Росії може мати на меті кілька задач, які бажали б вирішити у Кремлі:

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Вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України. Навіщо Путіну «буферна зона» Друга задача може бути пов’язана із створенням так званої «буферної зони», про що вже говорив Путін.

Портников пояснює, що мета створення «буферної зони» — це не лише убезпечення території Росії від атак українських дронів.

«Коли Російська Федерація окупує частину території українського регіону, вона може оголосити цю територію такою, де можна провести так званий „референдум“ про приєднання до РФ і оголошення цієї чи іншої української області так званою „незалежною державою на годину“. Так було, скажімо, і з Херсонською, і з Запорізькою областями. Це при тому, що в Запорізької області навіть обласний центр ніколи не був під контролем російських окупантів», — каже журналіст.

Він нагадав, що саме такий «референдум» російська влада готувала на Харківщині, коли їй вдалося ненадовго встановити контроль над Куп’янським. Саме це місто окупантами було оголошено тимчасовим обласним центром Харківської області. Звичайно, з розрахунком з часом отримати контроль над всією територією Харківської області.

«І зараз всі ці розмови про буферну зону можуть відзеркалювати прагнення Москви збільшити окуповану територію України і підготувати її до нової анексії. Так що коли очільник російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський попереджав українських учасників переговорів, що невдовзі Росія може вимагати не 5, а 7 чи 8 українських регіонів, він не брехав. Саме такими, принаймні, є задачі, які Путін ставить перед своєю армією», — вважає Портников.

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Третій пункт — тиск на українську владу

Третім дуже важливим моментом, пов’язаним з російським наступом саме зараз Портников називає тиск на українську делегацію у Стамбулі і тиск на українську владу, щоб вона зрештою погодилася на невигідні умови.

На його думку, Путін хоче показати українцям, що не існує ніякої іншої альтернативи, окрім як капітуляція України перед російським політичним режимом. Саме на це розраховано і масоване бомбардування України, яке передувало цьому наступу.

«Бомбардування мало на увазі знищення військових і військовотехнологічних можливостей України, а також деморалізацію її населення. Переконання українців в тому, що ніякого іншого варіанту, як капітуляція, їм не залишається, і вони мають тиснути на українську владу, щоб вона пішла на ті умови, які буде оголошувати Путін у так званої меморандумі та під час нових раундів російсько-українських розмов, якщо ці раунди, звичайно, відбуватимуться в найближчим часі», — говорить журналіст.

Ризик для Путіна

Водночас, Портников вважає, що у літньому наступі РФ є і свій ризик для Путіна.

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По-перше, російські війська можуть не отримати тих результатів, які розраховують у Кремлі. Таким чином ще раз буде продемонстровано, що російсько-українська війна насправді знаходиться у глукому куті, починаючи з 2023 року, що лінія фронту серйозно не змінюється і що саме такий стан речей може спостерігатися ще довгі роки конфлікту.

А це, у свою чергу, буде призводити не тільки до виснаження України, але й до виснаження Росії, що може створювати серйозні проблеми для збереження самого путінського режиму.

«По-друге, спроби росіян деморалізувати українське населення не призводять до очікуваних результатів, а навпаки — посилюють позиції тих, хто вважає, що Україна не має йти на ганебні умови капітуляції.

По-третє, Росія серйозно втрачає позиції з геополітичної точки зору.

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«Масовані обстріли української території викликали не тільки гнівну реакцію європейських лідерів, на що, звісно, і розраховували у російській столиці. Але не передбачено для Путіна гостру реакцію президента США Дональда Трампа», — каже аналітик.

На його думку, те, що Трамп зараз дорікає Путіну і навіть встановлює нові дедлайни, як-то, скажімо, два тижні, не може влаштовувати російського президента.

Якщо російський наступ на українські позиції буде інтенсифікований, це, якщо не переконає Трампа в тому, що російський президент не бажає жодних рішень, які б могли призвести до закінчення російсько-української війни в недалекому майбутньому, так, принаймні, покаже американського президенту, що весь світ бачить, що він фактично створює для президента Путіна комфортні умови щодо продовження російсько-української війни», — розмірковує журналіст.

Репутаційні втрати для Трампа

Портников певен, що таких репутаційних втрат президент Трамп допустити для себе не може.

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«Ну і в цій ситуації ми маємо усвідомити, що Путін, як завжди, ризикує, коли намагається отримати надмірно багато від цієї ситуації, яка склалася в російсько-українській війні, після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа та початку нового раунду російсько-американського діалогу. І його намагання захопити ще додаткову частину української території може тільки ускладнити ці діалоги та його власні позиції у російсько-українській війні», — підсумував Віталій Портников.

Раніше Портников заявив, що у діях Трампа щодо Путіна перемоги не спостерігається