Літній наступ РФ: оглядач назвав міста-цілі російської армії

Наступ РФ. / © ТСН

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Для літньої наступальної кампанії армії РФ пріоритетними напрямками залишаються Покровськ й Костянтинівка в Донецькій області, а також Куп’янськ на Харківщині.

Про це розповів військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі “Еспресо”.

З його слів, російські війська перш за все роблять акцент наступальних дій на Донецькій області - це Костянтинівка та Покровськ.

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“Окупанти в цій наступальній літній кампанії будуть намагатись захопити саме ці міста. Тобто, вони хочуть вийти на Костянтинівку й отримати пряму дорогу на Словʼянськ, зрізати виступ біля Сіверська й спробувати охопити Покровськ. Адже поки зробити це дуже непросто”, - наголосив Пехньо.

За словами оглядача, армія країни-агресорки прагне розпочати міські бої в Куп’янську взимку цього року.

"Пріоритетом у цій літній кампанії для них є Донбас, далі - Купʼянськ. По Купʼянщині є амбіції ворога розвивати наступ. Все інше - Сумщина, Запоріжжя й Херсонщина, можуть бути відволікаючими напрямками”, - пояснив оглядач.

Ситуація на Донбасі

Аналітики DeepState оновили мапу і повідомили, що армія РФ просунулася на Сумщині - біля Юнаківки, а також на Донеччині - біля Мирного та Зорі.

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Тим часом аналітики Інституту вивчення війни звітують, що армія РФ протягом 17 червня продовжувала наступальні операції на низці напрямків, однак підтверджені просування зафіксовано лише на Сіверському, Торецькому і Покровському напрямках.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що Росіяни готують прорив на Донеччині та посилений терор Сум. Зокрема, окупанти накопичують резерви для потенційного прориву до адміністративного кордону з Дніпропетровською областю та спроби захоплення Костянтинівської агломерації.

Дата публікації 09:19, 18.06.25 Кількість переглядів 8 Посилення обстрілу цивільних міст! Офіцер ЗСУ розповів причини і як тому протистояти