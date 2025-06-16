Літній наступ РФ посилився: ворог тисне на 7 напрямках, що кажуть ЗСУ

Президент Росії Володимир Путін і наступ його армії на Україну

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Російська армія пожвавила свій наступ на фронті. Так, висока активність ворога спостерігається на Покровському, Новопавлівському, Лиманському, Куп’янському, Харківському, Торецькому та Краматорському напрямках.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов повідомив у ефірі телемарафону.

Перебіг російського наступу

Трегубов зазначив, що ворог дуже активний на фронті. Так, протягом попередньої доби російська армія влаштувала:

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46 атак на Покровському напрямку,

32 — на Новопавлівському (дуже велика кількість для цього напрямку, там ворог зараз особливо активний),

14 — на Лиманському,

11 — на Куп’янському,

7 — на Харківському,

15 — на Торецькому,

10 — на Краматорському.

«Це все насправді висока активність, це свідчить про те, що ми маємо ось таке літнє пожвавлення, якого ми очікували, і яке, в принципі, анонсувалося», — прокоментував речник ОСУВ «Хортиця».

Ситуація на Покровському і Новопавлівському напрямках

Він відповів на запитання щодо ворожих спроб просунутись до адмінкордону Дніпропетровської області. Так, Трегубов сказав, що зараз йдеться про активність росіяни тільки на двох напрямках — Покровському та Новопавлівському.

За словами майора, на Покровському напрямку Росія зосередила кілька загальновійськових армій та усю номенклатуру техніки. Незважаючи на це, окупантам не вдається захопити Покровськ.

«Їхня остання кампанія, яка велася безпосередньо в напрямку міста Покровськ, цього року була безуспішна і з великими втратами для них. Зараз вони змістили акцент: зараз частина їхнього угруповання, яке ми вважаємо частиною Покровського напрямку, іде на захід і намагається прорватись у напрямку Дніпропетровської області. Частина намагається йти навпаки у східній частині цього напрямку, прориватися на північ за трасу Покровськ — Костянтинівка, щоб далі там робити якісь просування. Імовірно, від Костянтинівки», — розповів речник ОСУВ «Хортиця».

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Він наголосив, що українські військові докладають усіх зусилль для того, щоб зупинити ворога там та відкинути далі.

Трегубов додав, що російські загарбники продовжують активно використовувати малі піхотні групи, легку техніку. Вони здатні інфільтруватися та проникати до українських порядків непоміченими, використовуючи лісопосадки.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що російський наступ триває вже три тижні і у ворога немає прогресу.

15 червня Трегубов повідомив, що росіяни відчутно збільшили інтенсивність наступальних дій на Новопавлівському напрямку, намагаючись прорватися до адмінкордонів Дніпропетровщини.

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За словами Зеленського, у російської армії зараз немає просування у напрямку Дніпропетровщини. Для загарбників це перш за все інформаційно важливо, а не стратегічно.

Водночас через активізацію російських військ у прикордонні Сумщини на фронті з’явився новий напрямок, який отримав назву Північно-Слобожанський.