Літній наступ РФ: у ЗСУ повідомили про небезпеку і назвали мету ворога

Російські окупанти прагнуть перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, аби ускладнити забезпечення українських Сил оборони на східному фронті. Також завдання РФ - повна окупація Донецької області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Еспресо".

"Ворог прагне перерізати трасу, якою українська армія забезпечує діяльність своїх сил та засобів на багатьох ділянках східного фронту. Йдеться про трасу Покровськ-Костянтинівка. Очевидно, що ворогу важливо це. Він прагне взяти її під вогневий контроль на першому етапі", - пояснює він.

Якщо окупантам вдасться перерізати цю автомобільну магістраль, то ЗСУ будуть відчувати певні складнощі із вчасним та повноцінним забезпеченням військовослужбовців в районі Часового Яру.

Саме тому, зі слів Селезньова, наразі стоять завдання щодо стабілізації ситуації та лінії бойового зіткнення. Зокрема, це має налагодити новопризначений командувач Об'єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов. Адже ухвалені раніше рішення "не сприяли стабілізації ситуації".

"Ворог має тактичну перевагу. Цього літа він зосередить всі свої зусилля на захопленні територій Донецької області, незважаючи на великі втрати. Ми не повинні допомагати ворогу. Маємо вибудовувати багаторівневу системну лінію оборони інженерних фортифікаційних споруд. Стратегічна оборона реалізовує дві важливі цілі: максимальне сповільнення просування російських військ та знищення особового складу, озброєння та військової техніки противника", - наголосив Владислав Селезньов.

За його словами, загарбники втрачають щодоби понад 1,3 тис. військовослужбовців, десятки артгармат, автомобільної та бронетехніки. Втім, окупаційна армія просувається вперед.

Нагадаємо, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Євген повідомив, що окупанти засипають місто Торецьк КАБами. З його слів, бойові дії дуже активізувалися.

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