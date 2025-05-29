Літній наступ росіян може спровокувати революційні настрої в РФ: експерт сказав, що очікує окупантів

Політичний радник Олександр Харебін / © скриншот з відео

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Літній наступ російської окупаційної армії захлинеться через нереалістичні цілі. Реакцією росіян на невдачі на фронті цілком може бути реальна загроза бунту всередині країни.

Таку думку висловив політичний радник Олександр Харебін в авторському проєкті «Тема з Мосейчук».

«Росіяни фактично входять в літню кампанію, як Україна входила в літню кампанію 2023 року. Тобто є міфологема: “ми зараз дійдемо до Мелітополя”. Так росіяни хочуть зараз захопити Донецьку область. На жаль для нас два роки тому і на щастя для нас зараз — літня кампанія для росіян завершиться так само. Тобто це м’ясні штурми. Це ситуація, коли росіяни програють», — впевнений Харебін.

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За його словами, такий розвиток подій відкрито прогнозують навіть деякі російські блогери. При цьому вони не виключають, що провал наступу може призвести до бунтів чи навіть революції.

«Російські військові блогери про це кажуть конкретно. Що Росія може опинитись у жовтні чи листопаді у ситуації 1917 року, коли був підписаний Берестейський мир [сепаратна мирна угода, за якою Росія поступилася 780 тис. кв. км, щоб вийти з Першої світової війни — ред.] і “багнети повернулися всередину Росії”. Це дуже важлива річ — російська літня наступальна кампанія буде, це зрозуміло, але боятися її не потрібно», — наголосив Олександр Харебін.

Нагадаємо, наступальна кампанія РФ має на меті впродовж літа та осені — повністю окупувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, а якщо зможе, додати й території Сумщини, Харківщини та Дніпропетровщини. Але наразі у ворога немає сил, щоби повністю захопити чотири області України.