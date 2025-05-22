Літній наступ Росії 2024: експерт назвав головну загрозу та умову провалу Кремля

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

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Кожен літній наступ президента Росії Володимира Путіна зазнає краху — у 2023 році завдяки Курській операції ЗСУ знищили ударні сили РФ, і без нових успіхів війна для Кремля може втратити будь-який сенс.

Про це розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу.

Кузан зазначає, що Росія знову ставить на літню наступальну кампанію, однак вихід на межі Донецької області, як і раніше, не відбувся і, ймовірно, не відбудеться найближчим часом.

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«Кожен метр просування дається їм дедалі важче — за нього платять життями солдатів і технікою. Наше завдання — зробити так, щоб ціна просування ставала ще вищою. Тоді для Кремля зникне сенс продовжувати війну,– сказав він.

Він пояснив, що зараз Україна обороняється, а Росії важливо просунутися на Донеччині й Сумщині, де зосереджене потужне угруповання близько 60 тисяч бійців, і що росіяни вивчили досвід українського плацдарму в Кринках на Херсонщині, намагаючись створити подібну опорну точку й контролювати під’їзди до обласного центру.

За його словами, Росія намагається розтягнути сили ЗСУ, створюючи тиск на Херсонщині та Сумщині і зосереджуючи основні зусилля на Донеччині, щоб скористатися чисельною перевагою.

Кузан переконує, що українське командування передбачило плани ворога. Україна готова протистояти, маючи резерви, але боротьба буде важкою і довгою. Підтримка армії — це критично важливо, бо з наростанням боїв зростає потреба у снарядах, дронах та запчастинах для швидкого ремонту техніки.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія готується до нової війни, та кому загрожує небезпека.