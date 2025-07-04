Літній наступ Росії: чи вистачить сил Кремлю окупувати ключові міста України

ЗСУ / © Associated Press

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Окупаційні війська РФ активізували зусилля в рамках літньої наступальної кампанії, намагаючись встановити контроль над ключовими українськими містами — зокрема, Слов’янськом, Краматорськом, Харковом і Сумами.

Про це розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами реальні можливості ворога дуже обмежені.

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Він зазначив: попри інтенсивну підготовку російської армії, жодного серйозного стратегічного прориву зафіксовано не було.

Зокрема, місто Покровськ залишається неприступним для окупантів уже кілька місяців, що є яскравим прикладом неспроможності РФ до масштабної окупації.

«Тактичні успіхи — можливо. Але стратегічно — вони не мають шансів. Якби могли — уже б захопили», — заявив Гетьман.

Він підкреслив, що ймовірність окупації таких міст, як Харків чи Суми, є надзвичайно низькою, попри всі зусилля противника. Україні ж, натомість, слід зберігати оборонну стійкість та нарощувати сили для майбутніх контрнаступальних дій.

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Нагадаємо, керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що попри здатність України певний час утримувати позиції без американської військової допомоги, існує реальна загроза раптового прориву фронту.

За його словами, ситуація може змінитися миттєво — подібно до того, як почалася повномасштабна війна. Чмут припускає, що в один день лінія оборони може не витримати, і противник прорветься на 30–50 км.

Він наголосив, що точні терміни, скільки Україна зможе протриматися без підтримки США, передбачити неможливо — усе залежить від комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників.

Також російські війська суттєво активізували використання хімічної зброї на території України. Окрім сльозогінного газу, окупанти все частіше застосовують небезпечніші речовини, зокрема хлорпікрин — токсичний агент, здатний призвести до летальних наслідків у закритих приміщеннях за високих концентрацій.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни зафіксовано вже 626 випадків використання хімічних засобів ураження з боку РФ.