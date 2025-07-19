Літній наступ Росії досяг кульмінації: як змінилася ситуація на фронті

На Покровському напрямку точаться важкі бої / © Getty Images

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Великий літній наступ Росії, що почався наприкінці весни, досяг своєї кульмінації. Він триває одразу на декількох напрямках і якщо головний з них — Сумський — дещо загальмував, то на інших ділянках фронту російська армія поволі проривається.

Про це пише видання NYP.

«Цілі Росії не лише територіальні. Аналітики кажуть, що вона хоче методично знищувати українську армію», — зазначають журналісти.

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Протягом останніх двох місяців російські підрозділи змогли посилити свої атаки на кількох фронтах, від Сумської області України на півночі до степів Запоріжжя на півдні.

Росія наразі контролює понад дві третини Донецької області України — головного театру наземних бойових дій. Російські війська створили 16-кілометрову «кишеню» навколо українських військ, які захищають вирішальне місто Костянтинівка, частково оточуючи їх зі сходу, півдня та заходу. Невпинні атаки Росії створюють навантаження на українську армію, яка перевершує особовий склад.

Крім того, ці атаки допомогли Росії здійснити найбільші територіальні здобутки року в червні.

«Наступ РФ вийшов на пік у червні, коли, за підрахунками аналітичного проєкту DeepState, росіянами вдалося окупувати 556 кв. км української території. Це найбільший показник за минулі сім місяців», — пише медіа.

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Водночас українським військам вдалося зупинити просування противника на Сумщині і навіть контратакувати на цьому напрямку.

У Донецькій області, яка залишається головною ціллю Кремля, російській армії все ще вдається просуватися на декількох напрямках, але українські підрозділи змогли загальмувати противника на найгарячіших ділянках.

Нагадаємо, війська Росії від травня намагалися одночасно просуватися на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також у прикордонних районах Сумської області. За останній тиждень травня окупанти захопили 18 населених пунктів у трьох областях України, підрахував Bild.

Головком Олександр Сирський заявив, що армія РФ значно активізувалась на Запорізькому напрямку, де здійснює активні наступальні дії.

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Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко вважає, що Україна наразі не може піти у наступ.