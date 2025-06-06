Війна в Україні / © ТСН.ua

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Ігноруючи готовність Києва підписати запропоноване США 30-денне припинення вогню, генерали російського президента Володимир Путіна натомість останніми тижнями посилили війну в Україні. Окрім найжорстокіших повітряних атак від початку повномасштабної війни, росіяни відкрили новий фронт та розгорнули десятки тисяч додаткових військових біля українського кордону.

Видання The Telegraph зробило прогноз, яким буде літній наступ Росії.

Влітку під час трирічної війни в Україні бойові дії зазвичай загострюються, зазначає Бен Баррі, науковий співробітник з питань сухопутних воєн лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

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Росія провела зиму, зміцнюючи людські ресурси, усуваючи технічні недоліки, вдосконалюючи тактику, покращуючи бойовий зв’язок та підвищуючи летальність і маневреність своїх ударних безпілотників.

Якою буде тактика ворога

У виданні з посиланням на польського військового аналітика Конрада Музику зазначають, що традиційний танковий наступ Росії малоймовірний. З огляду на домінування війни з використанням безпілотників, така тактика застаріла.

«Поле бою прозоре. Будь-яке масштабне розгортання бронетехніки буде знищено відносно швидко. Ми бачили, як росіяни переходять до цілеспрямованих атак невеликими підрозділами, часто лише від трьох до п’яти осіб. Атаки розміром з роту від 50 до 100 осіб майже не трапляються», — пояснив аналітик.

Натомість російські війська наступають на мотоциклах або легкових автівках. Припаси іноді доставляються на передові позиції віслюками.

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Вирішальний прорив залишається малоймовірним, хоча Путін, схоже, впевнений, що значного прогресу можна досягти на багатьох фронтах.

Росія наразі має перевагу на полі бою, що дозволяє її командирам вибирати ключові пункти для просування.

Ця перевага зумовлена, головним чином, перевагою в людських ресурсах та нещодавніми технологічними досягненнями в наступальній та оборонній зброї.

Чисельність російських військ в Україні зросла з 500 000 до 620 000 за рік, попри те, що у 2024 році вони зазнали понад 400 000 втрат, каже Микола Бєлєсков з київського Національного інституту стратегічних досліджень.

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Яким буде напрямок головного удару

Після того, як українські війська були витіснені з Курської області РФ, бої загострилися на північному сході України. За даними української військової розвідки, близько 125 000 російських військових зосереджені вздовж кордонів Сум та Харкова. За останні десять днів, як повідомляється, росіяни захопили чотири прикордонні села.

Однак малоймовірно, що Суми чи Харків є головними цілями Путіна. Росії бракує достатніх сил на цих фронтах для проведення серйозних наступів на великі міста. Ці операції можуть бути спрямовані на те, щоб відвернути увагу українських військ від головної мети — Донецької області.

Російські війська уже прорвали оборону між містами Покровськ і Торецьк, посилюючи тиск на Костянтинівку, життєво важливий логістичний вузол.

Розташована на ключовому перехресті автомобільних та залізничних доріг, Костянтинівка є невід’ємною частиною українського «поясу фортець» на Донеччині. Її втрата ускладнить зусилля з постачання та потенційно зробить досяжним для російської важкої ракетної артилерії Краматорськ — найбільше неокуповане місто Донеччини.

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«З огляду на мету Путіна окупувати всю Донецьку область, Костянтинівка є головною початковою ціллю літнього наступу Росії», — зазначають у виданні.

Захоплення решти неокупованих міст та промислових центрів Донецька, ймовірно, буде головною метою наступу. Аналітики очікують, що Росія здійснить наступальні дії, але мало хто вірить, що вона зможе захопити весь регіон.

Нагадаємо, російські війська кожного дня штурмують позиції українських захисників у районі Покровська Донецької області.