"Літній наступ" Росії на фронті: Буданов розповів, що насправді відбувається

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Ідея про початок окремої літньої наступальної кампанії Росії є міфом. Бойові дії на фронті не припиняються й не мають чітко визначеної дати початку.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі «Новини.LIVE».

«Це кампанія, яка не припинялась. Ви ж бачили колись паузу? Я особисто — ні», — зазначив очільник ГУР.

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Він підкреслив, що в сучасному цифровому світі неможливо приховати реальні події на фронті, тож всі медійні кліше про «літній наступ» є лише спекуляціями. Все, що спостерігають аналітики та громадськість — це реальні бойові дії, що тривають без перерв.

«Не робіть собі міфи про речі, яких немає», — закликав представник розвідки.

Таким чином, Україна продовжує протистояти російській агресії в умовах безперервної війни.

Нагадаємо, Москва активізувала наступальні операції одночасно на двох напрямках в Україні, змушуючи Київ розподіляти свої сили і резерви. У центрі уваги росіян — стратегічно важливий Покровськ та північний схід Сумської області. Обидві сторони посилюють свої позиції напередодні осені, яка традиційно уповільнює темпи бойових дій.

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За прогнозами аналітиків та військових, Кремль прагне максимально розширити контрольовані території до можливого припинення вогню. Водночас Україна робить усе, щоб стримати наступ і завдати ворогу значних втрат, створюючи умови для більш вигідних переговорів.