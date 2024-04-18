Літній наступ Росії: полковник ЗСУ назвав два українських міста, які під загрозою окупації

На думку експерта, буде два допоміжних напрямки, на які ворог буде намагатися відтягнути частину ЗСУ.

Під час літнього настуру Росія, ймовірно, зосереджуватиме свої головні зусилля у напрямку Часового Яру й Покровська.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов в етері телеканалу "Еспресо".

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"Якщо розглядати літню наступальну кампанію ворожої армії, то скоріш за все ми стикнемося з такою стратегією дій російського війська: буде два допоміжних напрямки, на які ворог буде намагатися відтягнути частину наших сил та засобів, - це Куп'янсько-Лиманський. Відповідно, динаміка буде прослідковуватися на півдні Запорізької області. Зокрема, в районі Старомихайлівки та Роботиного", - сказав він.

Однак, він зауважив, що подібні прогнози варто робити після схвалення Америкою військової допомоги.

"Два основних напрямки, де ворог буде зосереджувати свої головні зусилля, - це напрямок на Часів Яр і Покровськ. Але треба розуміти, що робити більш-менш чіткий прогноз варто після того, як буде ухвалено пакет допомоги від США", - наголосив Селезньов.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов розповів, яку основну ціль переслідують окупанти під час літнього наступу.

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