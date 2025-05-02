Новий наступ Росії чи замороження війни: чого очікувати на фронті вілтуку

ЗСУ готуються до ймовірного літнього наступу РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Росія може розпочати новий наступ на Україну влітку 2025 року. Чимало аналітиків зазначають, що президент РФ Володимир Путін не відмовиться від своєї цілі — захопити якомога більше українських земель та продовжуватиме воювати.

Окрім того, експерти попереджають, що кремлівський диктатор може змінити тактику ведення війни під тиском США щодо проведення мирних переговорів.

Що відомо про літній наступ РФ та чи вистачить ресурсів у ворога для цього — дізнавався ТСН.ua.

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Росіяни планують наступ влітку 2025

Українські збройні сили очікують що армія Російської Федерації розпочне літній наступ, передає The Guardian.

За інформацією видання, на північно-східному фронті, біля річки Оскіл, українські війська готуються до стримування нової хвилі наступу з боку Росії.

ЗСУ відбивають спроби росіян переправитися та захопити трасу R79 до Куп’янська.

Капітан Сергій «Буревій» розповідає, що ворог зменшив перекидання техніки через знищення понтонів дронами та артилерією. Бої йдуть у полях і лісосмугах, але суттєвого просування немає — росіяни використовують навіть цивільний транспорт.

Своєю чергою військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що армія РФ готується до наступу влітку, щоб спробувати окупувати весь Донецький регіон в рамках весняно-літньої кампанії.

Проте, за його словами, наразі немає ознак підготовки нападу на Дніпро чи Павлоград.

Експерт зазначає, що Росія змінила тактику: замість атак на кількох напрямках вона тепер зосередила основні сили на Донеччині. За словами Мусієнко, найзапекліші бої тривають на Покровському та Лиманському напрямках.

Це може свідчити про плани окупувати всю Донецьку область у межах адмінкордонів.

Експерт підкреслив, що для окупантів місто Покровськ є — не лише військовою, а й пропагандистською ціллю, щоб створити враження можливого просування на Дніпропетровщину.

Однак Мусієнко впевнений, що про значні територіальні захоплення РФ говорити не доведеться. За його словами, переговори про припинення вогню можуть настати раніше, ніж окупанти зможуть просунутись навіть на кілька сотень метрів.

«Навіть російські воєнкори вже визнають, що так звана СВО знаходиться у глухому куті», — додав Мусієнко.

Росії стає тяжко воювати

Військовий експерт Павло Нарожний переконаний, що ресурси Росії вже на межі, й план із захоплення більшої частини України окупанти реалізувати не зможуть.

Нарожний зазначив, що в росіян майже закінчилося артилерійське озброєння і танки, а також знижується промислове виробництво, як наслідок — РФ не здатна виробляти зброю в тих обсягах, як, приміром, пів року тому.

Попри це, за словами експерта, Кремль продовжує підготовку до літньої кампанії. Аргументами цього він назвав:

збільшення бойових зіткнень на фронті щодня;

спостерігається значне накопичення сил ворога на Донецькому напрямку.

Військовий експерт припускає, що Росія може спробувати наступати через Торецьк на Костянтинівку, Покровськ, а згодом — на Слов’янськ і Краматорськ.

За його словами, головна мета операції — не стільки військова, скільки пропагандистська: показати «звільнення» всієї Донецької області.

Путін змінює цілі на війні

Видання CNN, посилаючись на нові дані розвідки, зазначає що президент РФ Володимир Путін може змінити стратегію у війні проти України, зосередившись на утриманні окупованих територій та підтримці економіки, ослабленої санкціями.

Згідно з даними розвідки, раніше Путін він вірив у можливість повного захоплення України, але тепер, ймовірно, розглядає короткострокові цілі.

Адміністрація Трампа вважає, що це може зробити Путіна більш схильним до мирних переговорів, але в США скептично ставляться до його намірів, побоюючись, що Росія згодом відновить війну.

Кремль, ймовірно, готовий тимчасово обмежити амбіції, щоб покращити відносини з США, але не відмовляється від довгострокових цілей, включаючи контроль над частинами України, які він вважає «історично російськими».

Неназваний європейський чиновник розповів виданню CNN, що Москва готова «підігравати» США та обмежити свої безпосередні цілі для поліпшення відносин із Вашингтоном. Однак країна «явно не відмовилася від своїх максималістських військових цілей».

На думку джерела видання, РФ може використати «тактичну паузу», щоб згодом досягти своїх цілей.

Чому Путін продовжуватиме воювати в Україні

Політичний оглядач та журналіст Віталій Портников зауважив, що Путін може змінити тактику ведення війни проти України, однак від її кінцевих цілей не відмовиться.

Як зауважив оглядач, воєнна тактика Кремля може бути змінена лише у разі нестачі сил та ресурсів для просування українськими землями.

Портников зазначає, що тактика терору проти цивільного населення не принесла Путіну очікуваних результатів — а саме швидкої капітуляції перед жорстоким агресором. Журналіст вважає кремлівський диктатор, як типовий радянський чекіст, одержимий ідеєю «виправити помилку 1991 року» — відновити СРСР у його колишніх кордонах.

Портников наголосив, що оскільки такий сценарій без приєднання України це неможливо, Путін навряд чи відмовиться від війни. Єдиним чинником, здатним змусити його призупинити агресію, може стати серйозне погіршення відносин з США, зокрема нові жорсткі санкції від адміністрації Трампа.

Росія не зацікавлена у мирі

У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Україна демонструє свою готовність до компромісів для завершення війни, як свідчить угода про корисні копалини з США. Однак Росія не виявляє бажання йти на поступки.

Як зауважують аналітики, спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що Україна погодилася на 22 «конкретні» умови для мирного врегулювання, включаючи припинення вогню. Водночас він наголосив, що подальші кроки залишаються «за Володимиром Путіним».

Однак, російський МЗС Сергій Лавров стверджує, що буцімто це Україна «не готова» до переговорів.

«Заяви Лаврова свідчать про те, що російські чиновники не зацікавлені в серйозних мирних переговорах щодо припинення війни та затягують переговори, щоб сприяти здобуткам Росії на полі бою», — додають аналітики.

Експерти ISW вважають, що Кремль намагається використовувати переговори про припинення вогню так, щоб домогтися додаткових поступок від України та Сполучених Штатів, хибно перекладаючи провину на Україну за буксування переговорів щодо припинення війни.

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголошує, що оголошуючи чергове перемир’я, Кремль застосовує «тактику гібридних маніпуляцій». За словами Сибіги, таким чином Росія приховує своє небажання закінчувати війну.

Скільки триватиме війна

Аеророзвідник 59-ї бригади ЗСУ Олександр Карпюк вважає, що армія РФ здатна активно воювати максимум рік.

Це пов’язано трьома факторами:

недостатнє фінансування;

збільшення середнього віку бійців РФ;

зменшення військово-промислового комплексу РФ.

Карпюк зауважив, що при такій інтенсивності ведення війни, грошей в бюджеті Росії не вистачить. Зокрема, це вплинуло на грошову допомогу за підписання контракту по регіонах РФ

Аеророзвідник, посилаючись на російську аналітику, зазначив, що середній вік російського бійця сильно виріс. Якщо раніше він становив 23-24 роки, то зараз він становить понад 40 років.

Серед іншого Карпюк назвав специфіку погодних умов, а також можливості знищення техніки та особового складу, яку на сьогодні мають ЗСУ.

Також важливі погодні умови та можливості ЗСУ знищувати техніку та особовий склад (1000–1500 окупантів на добу, дані перевірені через «Дельту»). Для стабілізації фронту потрібно знищувати 2000–3000 на день.

У разі стабілізації лінії фронту утвориться «сіра зона» (4–8 км), де піхота не зможе довго утримувати позиції через дрони.

Раніше ми повідомляли про те, що Росія розпочала новий наступ на фронті. Кремль бажає захопити все більше української території та створити додатковий тиск на Донбасі.

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