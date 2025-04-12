Літній наступ Росії: The Telegraph оцінив, чи матиме путінська армія успіх

Армія РФ. / © Associated Press

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Україна готується до чергового російського наступу. Окупанти посилюють атаки та накопичують резерви у межах підготовки до нових штурмів. Втім, плани Кремля навряд чи реалізуються.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

“Сподівання Володимира Путіна захопити більше територій до підписання угоди про припинення вогню приречені на крах, вважають експерти. Його армія продовжує страждати від проблем, слабкої організації та некомпетентності”, - пишуть автори статті.

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Втрати окупантів

За інформацією аналітиків, у російських сил закінчуються танки та бронетехніка. Навіть за умов невеликих тактичних успіхів Москва не зможе ними скористатися через обмежені ресурси. Також через здатність України завдавати ударів за допомогою безпілотників, є малоймовірним те, що Росія зможе розмістити достатню кількість військ на позиції для досягнення прориву.

За словами, виконавчого директора Українського центру безпеки та співробітництва Дмитра Жмайла, поки що будь-який наступ Росії на лінії фронту неможливий.

"Росія не має великих військових перемог на лінії фронту, тому вони хочуть створити враження, що є величезні рухи та переваги. Ми не бачимо цього на місцях", - сказав він у коментарі The Telegraph.

За оцінками фахівців, лише за останній рік Росія втратила три тисячі танків і дев’ять тисяч бронетехніки та щонайменше 13 тис. артилерійських систем.

“Якщо ви подивіться на те, що залишилося на складах, особливо те, що придатне до експлуатації, запаси стають досить низькими. Я очікую, що до кінця цього року їм буде дуже важко тягнути більше, якщо не це, то вони будуть повністю виснажені”, - заявив заступник директора російської програми Фонду захисту демократій Джон Харді.

Наступ РФ

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський і представники G7 попередили, що Росія готується до нового наступу. Зокрема, на Сумську та Харківську області.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ “вже розпочався”. З його слів, протягом останніх тижнів кількість російських атак подвоїлася.

Втім, Харді заявив, що збільшення кількості атак навряд чи призведе до будь-яких значних здобутків країни-агресорки.

“Те, що ми бачимо, - це лише сплеск темпу штурму... Це дуже малий масштаб. Вони можуть пробити діру в українській лінії, але вони не в змозі пробити цю діру і досягти швидкого, оперативного, значного прориву”, - наголосив експерт.

Аналітики вважають, що найбільший шанс Росії на прорив може бути в Сумській області. Адже українські війська відступають до цього району після швидкого російського наступу в сусідній Курській області.

Український військовий, який воював під Курськом, розповів The Telegraph, що війська відступали вузьким коридором вночі групами по три-чотири одночасно. За його словами, багато обладнання залишилося

Тим часом, російські операції наразі дуже обмежені за масштабом, а напади здійснюють невеликі штурмові групи. За його словами, атаки на рівні роти чисельністю близько 100 солдатів трапляються рідко.

Хоч минулого тижня Путін розпорядився призвати на службу в армію ще 160 тисяч росіян, але ці війська, додає Джон Харці, не проходять багато навчання, яке триває щонайбільше місяць, а іноді й кілька днів:

“Це свідомий вибір, який Росія робить, щоб продовжувати тиск на Україну, кинути ці війська в м’ясорубку, не витрачаючи часу на відновлення якості сил, поки війна триває”, - пояснив він.

Дії України

За словами заступника директора російської програми Фонду захисту демократій Джона Харді, головна увага України в тому, щоб запобігти великим скупченням російських солдатів в одній точці. Вміле використання безпілотників Києвом, зокрема, стверджується, що ускладнило Росії переміщення своїх солдатів або транспортних засобів на лінії фронту та навколо неї.

“Україна розширює свої кращі підрозділи безпілотників і, загалом, покладається на безпілотники та інші безпілотні системи, щоб компенсувати недоліки в інших сферах. Вони добре пристосувалися до того, як воює Росія”, - наголосив фахівець.

Дата публікації 19:27, 11.04.25 Кількість переглядів 137 Путін наказав захопити 50 км! Шалена загроза для Сум?! Подробиці нового наступу!